Здание Центрального совета Союза молодежи Узбекистана взято на карантин

CentralAsia (UZ) - Здание Центрального совета Союза молодежи Узбекистана находится на карантине. По данным местных СМИ, около десятка сотрудников Центрального совета заражены коронавирусом.

Как сообщают местные СМИ, ссылаясь на свои источники, «здание было полностью помещено на карантин». В настоящее время заражены около десятка сотрудников организации.

Руководитель пресс-службы Союза молодежи Нодир Абдукодиров заявил, что число сотрудников, у которых официально подтвердили заражение этим вирусом, является небольшим.

«Есть два официально подтвержденных случая о заражении сотрудников, которые прошли тестирование на коронавирус. Это было подтверждено. Я ничего не могу сказать, пока остальные случаи официально не будут подтверждены. Было бы ошибкой утверждать это, если пока не ясно », - сказал представитель организации.

Н. Абдукодиров добавил, что Центральный совет Союза молодежи Узбекистана работает в режиме онлайн с 10 июля, и что с тех пор только несколько сотрудников вышли на работу по необходимости, и что здание было помещено в карантин после подтверждения сообщений о заражении сотрудников коронавирусом.