«Я наносил ему удары ножом по лицу, голове и остальным частям тела»: 72-летний самаркандец рассказал как убил сына

CentralAsia (UZ) - В Самарканде 72-летний отец стал убийцей своего сына. За убийство Самаркандский областной суд по уголовным делам приговорил виновника к шести годам лишения свободы, передает STV.

По версии следствия, ссора между отцом и сыном началась во время застолья 21 февраля 2020 года в одном из ресторанов Самарканда. По прибытию домой конфликт между родными людьми раздулся еще больше. Сын начал оскорблять отца матом и нелестными словами, угрожая при этом убить его.

Пожилой мужчина не мог больше терпеть буйное поведение сына . Осознавая, что не в состоянии физически противостоять своему чаду и чувствуя себя в опасности, он начал строить планы его убийства, поскольку сын очень пьян и будет легче с ним расправиться.

В зале суда подсудимый во всем признался. Он рассказал, что в тот день они выпивали по случаю дня рождения старшей дочери в столовой, которую арендовал покойник. Вечеринка продолжилась дома, где находились остальные члены семьи - супруга, невестка и ее дети.

"Сын во время ссоры неоднократно повторял, что убьет меня - говорит мужчина. – Он все время что-то искал, чтобы ударить меня. Разозлившись, я схватил кухонный нож и ранил сына в область шеи. Он упал на пол, потекла кровь. Чтобы завершить начатое, я стал дальше наносить удары ножом по лицу, голове и остальным частям тела. Я не помню, что случилось после этого...", - рассказал подсудимый.

В дополнение к частичному признанию подсудимого, его вина была полностью подтверждена доказательствами, исследованными в суде.

Обвиняемый был приговорен к 6 годам лишения свободы в соответствии со статьями 97 и 57 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан.