[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Я наносил ему удары ножом по лицу, голове и остальным частям тела»: 72-летний самаркандец рассказал как убил сына

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде 72-летний отец стал убийцей своего сына. За убийство Самаркандский областной суд по уголовным делам приговорил виновника к шести годам лишения свободы, передает STV.

По версии следствия, ссора между отцом и сыном началась во время застолья 21 февраля 2020 года в одном из ресторанов Самарканда. По прибытию домой конфликт между родными людьми раздулся еще больше. Сын начал оскорблять отца матом и нелестными словами, угрожая при этом убить его.

Пожилой мужчина не мог больше терпеть буйное поведение сына . Осознавая, что не в состоянии физически противостоять своему чаду и чувствуя себя в опасности, он начал строить планы его убийства, поскольку сын очень пьян и будет легче с ним расправиться.

В зале суда подсудимый во всем признался. Он рассказал, что в тот день они выпивали по случаю дня рождения старшей дочери в столовой, которую арендовал покойник. Вечеринка продолжилась дома, где находились остальные члены семьи - супруга, невестка и ее дети.

"Сын во время ссоры неоднократно повторял, что убьет меня - говорит мужчина. – Он все время что-то искал, чтобы ударить меня. Разозлившись, я схватил кухонный нож и ранил сына в область шеи. Он упал на пол, потекла кровь. Чтобы завершить начатое, я стал дальше наносить удары ножом по лицу, голове и остальным частям тела. Я не помню, что случилось после этого...", - рассказал подсудимый.

В дополнение к частичному признанию подсудимого, его вина была полностью подтверждена доказательствами, исследованными в суде.

Обвиняемый был приговорен к 6 годам лишения свободы в соответствии со статьями 97 и 57 Уголовного Кодекса Республики Узбекистан.

print
  • Рабочие из Узбекистана устроили погром на стройке газоперерабатывающего завода в России
  • В Таджикистане число заболевших коронавирусом превысило 6,6 тысяч
  • Мигрантам из Узбекистана, устроившим погром на стройке, недоплатили более около $200 тыс, - прокуратура РФ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com