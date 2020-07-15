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  15 июля 2020
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Во Франции с 1 августа вводится обязательное ношение масок

CentralAsia (CA) -  Во Франции с 1 августа вводится обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях, сообщает Euronews.

Правительство страны повысило зарплату среднему медперсоналу на 183 евро, соглашение подписали три профсоюза из пяти существующих, многие врачи посчитали такой шаг властей недостаточным.

Австрия, опасающаяся ввоза инфекции на свою территорию, с 15-го июля закрыла границы для граждан девяти стран Балкан и Южной Европы, в их числе Албания и Болгария.

Официальная Вена считает, что ни София, ни Белград, ни Тирана не прилагают достаточных усилий, чтобы обуздать эпидемию. Запрет касается и жителей частично признанного Косова.

В связи с всплеском второй волны заражений на Балканах с 15-го июля новые запреты на трансграничные поездки вводятся и в Венгрии.

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