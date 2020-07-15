В Ташкенте 77-летний мужчина выпрыгнул из окна

- Узбекистан, происшествия
- 17:22, 15 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - Житель Шайхантаурского района Ташкента покончил с собой, сообщили местные СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Мужчина 1943 года рождения, выпрыгнул из окна девятого этажа дома и скончался на месте происшествия.
По результатам предварительного расследования, выяснилось, что пенсионер 3 раза перенес нейрохирургические операции и в последнее время несколько раз говорил о суициде.
Проводится доследственная проверка.