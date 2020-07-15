В Ташкенте 77-летний мужчина выпрыгнул из окна

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Житель Шайхантаурского района Ташкента покончил с собой, сообщили местные СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Мужчина 1943 года рождения, выпрыгнул из окна девятого этажа дома и скончался на месте происшествия.

По результатам предварительного расследования, выяснилось, что пенсионер 3 раза перенес нейрохирургические операции и в последнее время несколько раз говорил о суициде.

Проводится доследственная проверка.