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  15 июля 2020
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В Ташкенте 77-летний мужчина выпрыгнул из окна
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Житель Шайхантаурского района Ташкента покончил с собой, сообщили местные СМИ со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Мужчина 1943 года рождения, выпрыгнул из окна девятого этажа дома и скончался на месте происшествия.

По результатам предварительного расследования, выяснилось, что пенсионер 3 раза перенес нейрохирургические операции и в последнее время несколько раз говорил о суициде.

Проводится доследственная проверка.

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