В Ашхабаде проходит брифинг по итогам визита миссии ВОЗ в Туркменистан
- Туркменистан, общество
- 17:59, 15 июля 2020
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CentralAsia (TM) - В здании выставочного центра Торгово-промышленной палаты Туркменистана 15 июля стартовал Брифинг по итогам визита в Туркменистан миссии Европейского регионального бюро ВОЗ. Об этом сообщили местные СМИ.
На брифинге принимают участие более 100 человек, а именно: эксперты ЕРБ ВОЗ, руководители дипломатических миссий, представители Минздрава и Минсельхоза Туркменистана, представители национальных и зарубежных СМИ.
Также, в зале Торгово-промышленной палаты, также, организована выставка посвященная сфере здравоохранения.
В рамках брифинга ожидается выступление Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова, Министра здравоохранения Н.Аманнепесова, экспертов ВОЗ и др.