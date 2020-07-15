В Ашхабаде проходит брифинг по итогам визита миссии ВОЗ в Туркменистан

CentralAsia (TM) - В здании выставочного центра Торгово-промышленной палаты Туркменистана 15 июля стартовал Брифинг по итогам визита в Туркменистан миссии Европейского регионального бюро ВОЗ. Об этом сообщили местные СМИ.



На брифинге принимают участие более 100 человек, а именно: эксперты ЕРБ ВОЗ, руководители дипломатических миссий, представители Минздрава и Минсельхоза Туркменистана, представители национальных и зарубежных СМИ.

Также, в зале Торгово-промышленной палаты, также, организована выставка посвященная сфере здравоохранения.

В рамках брифинга ожидается выступление Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова, Министра здравоохранения Н.Аманнепесова, экспертов ВОЗ и др.