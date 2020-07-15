69-ая смерть от коронавируса зафиксирована в Узбекистане

- Узбекистан, происшествия
- 19:12, 15 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане от коронавируса скончался 37-летний мужчина, сообщил Минздрав.
У жителя Пскентского района Ташкентской области 3 июля этого года появилась одышка, кашель. Мужчина начал лечение дома.
Его состояние ухудшилось и 9 июля этого года он был помещен в отделение интенсивной терапии Многопрофильной инфекционной больницы в Зангиатинском районе.
12 июля у пациента появились симптомы тромбоэмболии легочной артерии, и он был подключен к аппарату ИВЛ. Ему был поставлен диагноз: тяжелая форма COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание сопровождалось тромбоэмболией легочной артерии, острой дыхательной недостаточностью.
Несмотря на реанимацию, состояние больного ухудшилось, и он умер от тромбоэмболии легочной артерии, острой дыхательной и сердечной недостаточности.