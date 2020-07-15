В пяти областях Узбекистана выявили 173 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - Заражённые коронавирусом были выявлены еще в пяти областях Узбекистана, сообщил Минздрав республики.



По состоянию на 17:30 часов 15 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 14 466.

Из 173 новых случаев, 56 были выявлены в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 60 - в Ташкенте, 21 - в Наманганской области, 19 - в Андижанской области, 12 - в Кашкадарьинской области, 5 - в Навоийской области.