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  15 июля 2020
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В пяти областях Узбекистана выявили 173 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Заражённые коронавирусом были выявлены еще в пяти областях Узбекистана, сообщил Минздрав республики.

По состоянию на 17:30 часов 15 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 14 466.

Из 173 новых случаев, 56 были выявлены в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 60 - в Ташкенте, 21 - в Наманганской области, 19 - в Андижанской области, 12 - в Кашкадарьинской области, 5 - в Навоийской области.

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