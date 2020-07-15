BBC: Мир ждет резкое падение рождаемости. В чем причина и чем это грозит?

CentralAsia (KG) - Мир ждет глобальное падение рождаемости, и к последствиям резкого сокращения населения планеты мы плохо подготовлены, предупреждают специалисты.

Почти все страны к концу века столкнутся со снижением численности населения. В 23 из них, в том числе в Испании и Японии, при сохранении нынешних тенденций население к 2100 году сократится наполовину.

Кроме того, человечество сильно постареет. Число людей, перешагнувших 80-летний рубеж, сравняется с числом новорожденных.

Что происходит?

Среднее число детей у одной женщины неуклонно снижается. Если этот показатель падает ниже 2.1, население начинает сокращаться.

В 1950 году среднемировой уровень составлял 4.7, а к 2017 году упал почти вдвое - до 2,4.

По прогнозам группы экспертов из Университета штата Вашингтон в Сиэтле, в 2100 году он снизится до 1,7. Результаты их исследования опубликованы в журнале «Ланцет».

Ученые предсказывают, что численность людей на Земле достигнет пика к 2064 году, достигнув 9,7 млрд, а затем начнет сокращаться и к концу столетия составит 8.8 млрд человек.

«Это весьма важное явление: большая часть мира переходит к жизни в условиях естественной убыли населения», - заявил Би-би-си один из авторов исследования профессор Кристофер Мюррей.

«Процесс настолько масштабный, что людям трудно в полной мере осознать, что происходит. Это небывалое дело. Общества нуждаются в реорганизации», - говорит он.

Почему рождаемость падает?

Феномен не связан с уменьшением количества сперматозоидов в мужской сперме и прочих вещах, которые обычно приходят на ум в этой связи.

Главные причины в том, что все больше женщин делают выбор в пользу образования и работы, а также в облегчении доступа к противозачаточным средствам.

Иметь меньше детей - это собственный выбор женщин. В определенном смысле, это история их успеха.

Кого это коснется больше других?

Население Японии в 2017 году уже достигло исторического максимума в 128 млн человек и начало сокращаться. Согласно прогнозу, к концу века оно составит менее 53 млн.

Италию за тот же период ждет не менее резкое сокращение: с 61млн до 28 млн.

К 2100 году должно вдвое сократиться население 23 стран. Среди них, в частности, Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея.

Китай, самая многочисленная в мире нация, близок к попаданию в этот список. Эксперты предсказывают, что пика в 1,4 млрд человек он достигнет к 2024 году, затем начнется снижение, и к концу столетия китайцев будет 732 млн.

На первое место в мире по населению выйдет Индия.

В Соединенном Королевстве, согласно прогнозам, к 2063 году будет жить 75 млн человек. К 2100 году население Великобритании сократится на 4 млн. человек.

По словам профессора Мюррея, у него просто челюсть отвисла, когда он осознал, что означают все эти прогнозы.

Проблема носит глобальный характер. В 183 из 195 государств рождаемость находится ниже необходимого для воспроизведения уровня.

Если теперешняя тенденция продолжится, к 2100 году количество малышей в возрасте до пяти лет в мире сократится с нынешних 681 млн до 401 млн, а число тех, кому за 80, наоборот, вырастет с 141 млн до 866 млн.

В чем проблема?

Казалось бы, немногочисленное человечество - это хорошо для нашей планеты и ее природы. Меньше выбросов двуокиси углерода, меньше лесов потребуется вырубать под распашку.

«Все было бы неплохо, если бы не изменение возрастной структуры населения и его отрицательные последствия», - говорит профессор Мюррей.

«Грядут огромные социальные сдвиги. Лично меня это волнует, потому что у меня восьмилетняя дочка, - говорит он. - Каким для нее станет мир будущего?».

Кто будет платить налоги и взносы на медицинское страхование в массово постаревшем мире? Кто станет ухаживать за пожилыми гражданами? Смогут ли люди вообще уходить на пенсию?

«Надо позаботиться о мягкой посадке», - заключает профессор Мюррей.

Что делать?

Ряд государств, в том числе Великобритания, пока решают демографические проблемы с помощью иммиграции.

Но этот способ скоро перестанет работать, поскольку со снижением численности населения сталкиваются почти все.

«На смену дискуссиям о том, стоит ли открывать границы, придет конкуренция за мигрантов, которых все больше будет не хватать», - указывает Кристофер Мюррей.

Некоторые страны пытаются стимулировать рождаемость продлением родительских отпусков по уходу за новорожденными, бесплатными детскими садами, денежными выплатами и расширением прав молодых матерей при приеме на работу. Но сложно сказать, насколько эти меры эффективны.

Швеция ценой огромных усилий смогла поднять показатель рождаемости с 1,7 до 1,9 ребенка на каждую женщину, но другие страны в этом не преуспели. В Сингапуре этот показатель остался на уровне 1,3.

«Я встречаю людей, которые смеются над нашими опасениями. Такого просто не может быть, говорят они. Если потребуется, женщины станут чаще рожать. Но на самом деле, если не найти какого-то решения, наш вид через несколько столетий просто вымрет», - бьет тревогу профессор Мюррей.

При этом авторы исследования не призывают вернуться в прошлое.

«Сокращение численности населения, вероятно, станет одним из главных политических вопросов во многих странах, но оно не должно достигаться за счет репродуктивного здоровья женщин и их прав», - говорит профессор Стайн Волсет.

«Если эти предсказания верны хотя бы наполовину, потребуется фундаментальное переосмысление мировой политики. Из вопроса выбора миграция сделается необходимостью. Процветание и упадок наций определит то, как будет распределяться в мире трудоспособное население», - считает профессор Ибрагим Абубакар из Университетского колледжа Лондона.

Единственное исключение

По данным исследования, единственным регионом мира, где население не только не сократится, но утроится к концу века, является Африка к югу от Сахары.

Например, в Нигерии, согласно прогнозу, в 2100 году будут жить 791 млн человек. Страна обойдет по этому показателю Китай и выйдет на второе место в мире после Индии.

«Вероятно, количество выходцев из Африки во многих странах существенно вырастет. В связи с этим становится критически важным преодоление расизма на глобальном уровне», - считает профессор Мюррей.

Почему именно 2,1 считается критическим уровнем?

Арифметика вроде бы подсказывает, что уровень простого воспроизводства - два ребенка у каждой женщины: если двое родителей производят на свет двоих детей, численность населения не меняется.

Но даже при самом лучшем здравоохранении какое-то количество младенцев не доживает до взрослого возраста. Кроме того, мальчиков рождается чуть больше, чем девочек.

Поэтому считается, что для развитых стран уровень простого воспроизводства составляет 2,1. В государствах с высокой детской смертностью, естественно, и рождаемость должна быть больше.

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