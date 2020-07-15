«Гардиан»: Все пошло не по плану. Открытие американской экономики после карантина разваливается на глазах

Люди несут пиво на улицу. В Лос-Анджелесе запретили бары в помещениях на 3 недели

CentralAsia (KG) - Как отголосок первых дней пандемии Covid-19, некоторые американские штаты и населенные пункты пересматривают планы открытия экономики после того, как распространение коронавируса ускорилось в некоторых регионах.

Американский Пояс Солнца, регион, простирающийся от южной Калифорнии до Флориды, пострадал особенно сильно, и теперь к нему присоединяются новые и менее густонаселенные штаты, которые также откатываются в открытии.

В Нью-Мексико снова запретили обедать в помещении. Невада закрыла бары в округах с крупными вспышками. В Орегоне на северо-западе Тихого океана запрещены частные закрытые собрания более 10 человек. Аризона и Техас в начале июля вновь наложили ограничения на рестораны и бары в помещении.

Калифорния, самый густонаселенный штат, резко расширил ограничения. Деятельность театров, винных заводов, ресторанов и баров внутри помещений были остановлены на этой неделе. Кроме того, некоторые из крупнейших школьных округов страны объявили, что занятия будут виртуальными этой осенью. Студенты в Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Атланте не будут проходить индивидуальные занятия в классах.

«План повторного открытия был бы великолепным, если бы все прошло хорошо», - заявил мэр Майами Фрэнсис Суарес губернатору-республиканцу Флориды Рон ДеСантис на круглом столе во вторник. «Но я думаю, дело в том, что все пошло не по плану».

«Если ситуация не улучшится быстро ... Я думаю, что мы окажемся под значительным давлением», - сказал Суарес.

Флорида запретила кушать внутри ресторанов в конце июня, но сохранила другие планы открытия. Де Сантис призвал открыть школы через несколько недель, и в субботу Disney World вновь открыл несколько своих парков для тысяч посетителей.

Чиновники-республиканцы перенесли общенациональный съезд, где Дональд Трамп официально примет кандидатуру своей партии на президентских выборах, из Северной Каролины во Флориду, чтобы избежать правил социального дистанцирования и обязательное ношение масок. Но с ростом случаев официальные лица перенесли самые крупные мероприятия на улицу, сообщает New York Times.

Луизиана, ранний очаг вспышек после Марди Гра этой весной, снова столкнулась с ростом числа случаев заболевания COVID-19. Во вторник вице-президент Майк Пенс посетил штат, но его не приветствовал один из его высших чиновников, генеральный прокурор Джефф Лэндри, у которого был положительный результат на Covid-19, несмотря на отсутствие симптомов.

Губернатор штата Джон Бел Эдвардс ввел обязательное ношение маски для всех людей старше 8 лет с понедельникс. Он также вернул бары к работе на вынос и доставку. Рестораны, казино, спортивные залы, салоны и другие предприятия остаются открытыми, с ограничениями на посещение.

Но обширный ландшафт Америки и разнообразная политика означают, что многие штаты на юге и западе вновь открываются, территории, чьи перегруженные системы здравоохранения весной стали символом опасности Covid-19, продолжают открываться.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо разрешил открытие торговых центров в некоторых частях штата. В субботу в Нью-Йорке наступил обнадеживающий рубеж: впервые с 11 марта в штате никто не умер от коронавируса.

«Это то, что должно вселять в нас надежду, но очень трудно сделать победный круг, потому что мы знаем, что у нас намного больше работы впереди. Эта болезнь далеко не побеждена», - сказал мэр Билл де Блазио в понедельник, сообщает NPR. В то время как штат Нью-Йорк объявил только 677 новых случаев коронавируса в воскресенье, Флорида сообщила о более чем 15 000.

В отличие от штатов на юге и западе, некоторые части северо-восточной части страны еще не открывались. В Нью-Йорке бродвейские шоу, скорее всего, останутся закрытыми, по крайней мере, до этой зимы, а обеды в помещении все еще запрещены.

Через реку в Нью-Джерси спортивные залы остаются закрытыми. Столовая в Нью-Джерси должна была открыться с очень ограниченной вместимостью, но предложение было отменено после того, как появились фотографии людей без масок в пляжных барах на берегу Джерси.

В отличие от таких штатов, как Нью-Йорк, где есть индикаторы, которые могут привести к закрытию, если вирус начнет распространяться, мэр Майами заявил, что во Флориде такого плана нет.

Возобновление ограничений на юге и западе также принесло новое разочарование. В Нью-Мексико предприятия вынуждены снова закрыть свои двери, протестуя против приказа губернатора. «В какой-то момент вы должны защитить свои средства к существованию», - сказала Кэти Диаз, владелец ресторана Monroe's, местной новостной станции KOB4.

Родители школьников в Джексонвилле, штат Флорида, призвали к повторному открытию школы, а протестующие против масок организовали демонстрации против решения местных властей носить маски.

Мэрлин Хойлетт (Marlyn Hoilette), медсестра, которая четыре месяца работала в отделении Covid-19 в своей больнице во Флориде, пока у нее не диагностировали коронавирус, сказала, что беспокоится из-за возвращения на работу.

«Медсестры заболевают, помощницы медсестр болеют, и я больше всего боюсь, что, похоже, мы хотим вернуть людей на работу, которые еще не вылечились», - говорит Хойлетт, работающая в больнице Palms West в Локзахати, штат Флорида. «Это просто вопрос времени, когда вы отправите болеть других сотрудников, если вы заразны. Так что это большая проблема».

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