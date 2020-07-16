В Таджикистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 6,7 тысячам

- Таджикистан, общество
- 8:04, 16 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи смерти от вируса не зафиксированы.
Общее количество зараженных в стране с начала пандемии достигло 6695, из них вылечились 5383 пациента, скончались 56 человек.
За последние сутки 179 человек по подозрению находились под наблюдением врачей, 51 человек выписан после излечения. В настоящее время в 85 больницах республики мобилизованы более 7500 врачей и 25 тыс. средних медицинских работников.
Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Коронавирус в Таджикистане
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