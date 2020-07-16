В Москве прошел митинг против поправок к конституции

Фото: Anadolu Agency

CentralAsia (CA) - В среду вечером в Москве сбор подписей против поправок в российскую Конституцию перешел в стихийное шествие и закончился задержаниями. Всего, по данным московской полиции, задержано более 130 человек, пишет ВВС.

Изначально 15 июля задумывался санкционированный митинг, который должен был пройти ровно через две недели после голосования за поправки - именно столько времени нужно, чтобы подать заявку на согласование акции в мэрию.

Впрочем, согласовать ее не удалось - все массовые мероприятия запрещены городскими властями в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Тогда формат акции изменили: решили собрать подписи под коллективным иском против поправок в Конституцию.

1 июля в России завершилось голосование, по результатам которого почти 78% участников одобрили изменения Конституции РФ. Среди прочего изменения позволяют действующему президенту принять участие в выборах 2024 года.