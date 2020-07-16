На утро 16 июля в Казахстане выявили 1674 новых случая коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1674 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 863 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Алматы - 219 / 126;
- Атырауская область - 218 / 176;
- город Нур-Султан - 204 / 83;
- Восточно-Казахстанская область - 133 / 60;
- Западно-Казахстанская область - 101 / 61;
- Карагандинская область - 100 / 36;
- Северо-Казахстанская область - 95 / 7;
- Алматинская область - 88 / 55;
- Жамбылская область - 87 / 46;
- город Шымкент - 76 / 40;
- Кызылординская область - 74 / 36;
- Павлодарская область - 63 / 20;
- Актюбинская область - 53 / 28;
- Костанайская область - 49 / 21;
- Акмолинская область - 43 / 24;
- Мангистауская область - 41 / 25;
- Туркестанская область - 30 / 19.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 65 188 случаев заражения коронавирусом.