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  16 июля 2020
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На утро 16 июля в Казахстане выявили 1674 новых случая коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1674 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 863 без клинических проявлений, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Алматы - 219 / 126;

- Атырауская область - 218 / 176;

- город Нур-Султан - 204 / 83;

- Восточно-Казахстанская область - 133 / 60;

- Западно-Казахстанская область - 101 / 61;

- Карагандинская область - 100 / 36;

- Северо-Казахстанская область - 95 / 7;

- Алматинская область - 88 / 55;

- Жамбылская область - 87 / 46;

- город Шымкент - 76 / 40;

- Кызылординская область - 74 / 36;

- Павлодарская область - 63 / 20;

- Актюбинская область - 53 / 28;

- Костанайская область - 49 / 21;

- Акмолинская область - 43 / 24;

- Мангистауская область - 41 / 25;

- Туркестанская область - 30 / 19.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 65 188 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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