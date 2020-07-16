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  16 июля 2020
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За сутки в Узбекистане зафиксировали 496 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  За сутки в Узбекистане зафиксировали 496 случаев заражения COVID-19. По состоянию на 23:30 часов 16 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 14 581 (+115).

По данным Министерства здравоохранения, 200 новых случаев зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах. 291 случай выявлен среди тех, кто контактировал с больными, и 5 случаев выявили среди населения.

Также за день зафиксированы 4 случая смерти пациентов.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 8 655 человек, что составляет 59% от общего числа заражённых.

В инфекционных больницах республики проходят лечение 5 855 пациентов, 51 из которых находятся в тяжелом состоянии, 6 – в крайне тяжелом.

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