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  16 июля 2020
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Президент Узбекистана объявил выговор министру здравоохранения и главе Ташкента

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отчитал ответственных лиц за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в Ташкенте и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во время видеоселекторгого совещавния 15 июля о ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области президент предупредил всех глав отрасли в Ташкенте и регионе.

По словам Мирзиёева, чиновники не смогли должным образом оценить сложившуюся сложную ситуацию и понять опасность.

«Это касается в первую очередь города Ташкента и Ташкентской области, где хокимы и руководители секторов вообще не изучили и не вникли в реальное положение дел на вверенных им территориях. Они не владеют реальной ситуацией в медицинских учреждениях. Не ощущают в полной мере ответственность за предупреждение и защиту населения от вируса, за своевременное и надлежащее лечение пациентов», — отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Министерство здравоохранения за последний месяц значительно нарушило стратегию и тактику лечения коронавируса, лечебная практика не менялась в зависимости от реальной ситуации, говорится в сообщении.

Отмечая отсутствие анализов и необходимого медицинского оборудования в Ташкенте, Ш. Мирзиёев добавил, что цены на противовирусные и жаропонижающие препараты в аптеках были необоснованно увеличены в несколько раз, что вызвало недовольства среди населения.

На совещании были обсуждены меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в Ташкенте и Ташкентской области.

Правительственной комиссии поручено образовать в столице и области круглосуточно действующие штабы из числа руководителей всех министерств и ведомств, крупных медучреждений, вовлеченных в мероприятия по противодействию распространению коронавируса и организацию лечения населения.

Указано на необходимость увеличить в 3 раза число мобильных групп при поликлиниках столицы и Ташкентской области.

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