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  16 июля 2020
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Илон Маск впервые вошел в ТОП-10 богатейших людей планеты

CentralAsia (CA) -  Американский предприниматель, изобретатель, инженер и миллиардер Илон Маск впервые вошел в десятку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.

Его состояние оценивается в 70,8 млрд долларов. Сообщается, что увеличение состояния Маска связано с резким ростом стоимости акций его компании Tesla.

Сейчас Маск занимает восьмую строчку в списке самых богатых людей планеты. В первую тройку вошли Джефф Безос основатель и глава интернет-компании Amazon.com, Бернар Арно французский бизнесмен-миллиардер, президент и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy и на третьем месте Билл Гейтс.

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