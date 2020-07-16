ВОЗ посоветовала Туркменистану принять меры, «как в случае циркуляции COVID-19»

CentralAsia (TM) - Всемирная организация здравоохранения накануне, 15 июля, завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет, сообщило государственное издание «Туркменпортал». Во время пресс-конференции в Ашхабаде по окончании 10-дневного визита делегации ВОЗ в страну глава миссии Кэтрин Смолвуд рекомендовала правительству «принять те же ключевые меры общественного здравоохранения, которые необходимо было бы принять в случае циркуляции в стране COVID-19».

Смолвуд, отвечающая за европейский сектор в ВОЗ, положительно оценила «недавнее введение усиленных мер» в Туркменистане как часть попыток предотвратить возможное распространение коронавируса в стране.

Она добавила, что ее команда осведомлена о появлении многочисленных сообщений о росте числа случаев острых респираторных заболеваний или пневмонии неизвестного происхождения и крайне обеспокоена этим данными.

«Рекомендуем активизировать работу систем эпиднадзора и тестирования, а также направлять взятые образцы в референс-лаборатории ВОЗ для повторного тестирования, как это делают большинство стран на ранних стадиях вспышек», - заявила Смолвуд.

Она добавила, что остановить вирус – общая задача, настаивая, что важную роль играет расширение прав и возможностей людей для защиты своего здоровья и здоровья своих близких.

«Пришло время воспользоваться результатами уже предпринятых усилий, активизировать дальнейшие действия и расширить охват тестированием для случаев острых респираторных инфекций и случаев с подозрением на COVID-19; пришло время усилить подготовку всех учреждений здравоохранения и всех медицинских работников к приему пациентов с COVID-19; пришло время мобилизовать население для участия в мерах реагирования; пришло время расширить многосекторальные меры по обеспечению готовности к принятию ответных мер», - заключила Смолвуд.

Официально Туркменистан не сообщил ни об одном случае коронавирусной инфекции, но СМИ сообщали, что госпитали переполнены пациентами с симптомами пневмонии, некоторые из которых, в том числе медики, скончались.

Ранее на этой неделе сотрудники Министерства здравоохранения призвали граждан носить медицинские маски, чтобы «защитить легкие от пыли».

Миссия ВОЗ прибыла в Туркменистан 6 июля для изучения обстановки по коронавирусу в стране. Правительство Туркменистана организовало для членов миссии посещение медицинских учреждений, центров общественного здравоохранения, лабораторий по всей стране. Также был проведен мониторинг 3 пунктов въезда, в том числе морской порт в Туркменбаши.