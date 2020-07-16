В Казахстане число вылечившихся от коронавируса превысило 39 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане еще 1058 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 39 066 человек, следует из данных оперативного штаба.
В разрезе регионов:
- Атырауская область - 5209;
- Алматы - 4945;
- Нур-Султан - 4823;
- Карагандинская область - 4169;
- Западно-Казахстанская область - 3309;
- Шымкент - 2499;
- Алматинская область - 2227;
- Восточно-Казахстанская область - 1780;
- Мангистауская область - 1388;
- Кызылординская область - 1381;
- Жамбылская область - 1262;
- Акмолинская область - 1211;
- Актюбинская область - 1128;
- Северо-Казахстанская область - 1060;
- Павлодарская область - 938;
- Туркестанская область - 907;
- Костанайская область - 830.
Коронавирус в Казахстане
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