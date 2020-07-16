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  16 июля 2020
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В Казахстане число вылечившихся от коронавируса превысило 39 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане еще 1058 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 39 066 человек, следует из данных оперативного штаба.

В разрезе регионов:

- Атырауская область - 5209;

- Алматы - 4945;

- Нур-Султан - 4823;

- Карагандинская область - 4169;

- Западно-Казахстанская область - 3309;

- Шымкент - 2499;

- Алматинская область - 2227;

- Восточно-Казахстанская область - 1780;

- Мангистауская область - 1388;

- Кызылординская область - 1381;

- Жамбылская область - 1262;

- Акмолинская область - 1211;

- Актюбинская область - 1128;

- Северо-Казахстанская область - 1060;

- Павлодарская область - 938;

- Туркестанская область - 907;

- Костанайская область - 830.

Коронавирус в Казахстане
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