В Узбекистане за полгода к уголовной ответственности привлечены 459 должностных лиц

CentralAsia (UZ) - За первое полугодие по 327 уголовным делам к ответственности привлечены 459 должностных лиц, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Согласно инфографике, предоставленной пресс-службой Генеральной прокуратуры, за аналогичный период 2019 года по 397 уголовным делам к ответственности привлекались 537 лиц.

Из общего числа 4 должностных лица являются сотрудниками республиканского, 13 — областного и 442 — районного или городского уровней.

Должностные лица были обвинены в растрате, вымогательстве, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением, должностном подлоге, халатности и других преступлениях.

Из-за преступлений, совершенных этими лицами в первой половине 2020 года, государство понесло 172 миллиарда 260 миллионов сумов (16,8 млн долларов США), из которых 114 миллиардов 267 миллионов сумов (или 66%) (11,1 млн долларов США) были возвращены.