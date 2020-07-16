Душанбе ждёт от Ашхабада разъяснений по поводу запрета транзита грузов, следующих в Таджикистан

CentralAsia (TM) - Власти Таджикистана утверждают, что до сих пор не получили от Туркменистана никаких разъяснений по поводу запрета транзита грузов, следующих в Таджикистан.

«Мы обсудили с туркменскими коллегами возникшую ситуацию, но разъяснений не получили», сообщил министр транспорта Таджикистана Худоёр Худоёрзода 15 июля на пресс-конференции в Душанбе.

С 4 февраля 2019 года власти Туркменистана не разрешают транзитный проезд по своей территории для следующих в Таджикистан большегрузных автомобилей. Тогда около 100 фур с товарами из Ирана, Турции и стран Персидского залива застряли на узбекско-туркменской и иранско-туркменской границе. В Душанбе застрявшим таджикским водителям предложили воспользоваться обходным путем через Азербайджан и Казахстан, который на 2900 километров длиннее.

Туркменские власти не дают разъяснений по поводу запрета транзита грузов, следующих в Таджикистан. Но некоторые аналитики считают, что демарш Ашхабада связан с решением Душанбе приостановить свое участие в строительстве железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан (ТАТ).

В начале 2013 года прошли трехсторонние переговоры Таджикистана, Туркменистана и Афганистана, в ходе которых были согласованы интересы сторон по созданию трансафганского коридора (ТАТ). Меморандум по проекту строительства железной дороги Туркменистан — Афганистан — Таджикистан был подписан 20 марта 2013 года в Ашхабаде по результатам встречи президентов трех стран, прибывших в туркменскую столицу на празднование Навруза.

После подписания договора таджикская сторона ускоренно достроила линию Вахдат (Янги-Базаар) — Яван длиной 40,7 км, строившуюся с марта 2009 года. Участок был сдан в августе 2016-го. В феврале 2017 года прошел первый пассажирский поезд на юг по линии Душанбе — Вахдат — Яван — Курган-Тюбе — Шаартуз — Хошади длиной 242,7 км до афганской границы.

Туркменская сторона также закончила строительство своего участка Атамурат (Керки) — Имамназар (Туркменистан) — Акина (Афганистан) длиной 88 км в ноябре 2018. На торжественном открытии присутствовали президенты двух стран - Эмомали Рахмон и Гурбангулы Бердымухамедов.

Но в начале 2018 года потепление отношений между Душанбе и Ташкентом привело к тому, что разобранный в 2012 году пограничный участок железной дороги Галаба — Амузанг был восстановлен узбекской стороной. Власти Таджикистана по словам экспертов, посчитали, что отпала необходимость в строительстве железной дороги через неспокойный Афганистан.

В конце лета 2018 года Таджикистан заявил о приостановке строительства железной дороги. А в сентябре 2018 года грузовые машины, направлявшиеся в Таджикистан застряли на ирано-туркменской границе. Министерство иностранных дел Туркменистана объяснило, что сделано это было «из соображений безопасности и в целях борьбы с транзитом наркотиков». Фуры с товарами и сырьем простаивали на границе Ирана с Туркменистаном около 50 дней. Огромный ущерб был нанесен не только среднему бизнесу, но и «Таджикской алюминиевой компании» (ТАЛКО). В октябре все-таки был налажен альтернативный путь поставок сырья из Азербайджана в Таджикистан для нужд компании. Данный маршрут подразумевает осуществление поставок из Азербайджана через Россию, Казахстан и Узбекистан в Таджикистан и обходит, таким образом, Туркменистан. Источник в ТАЛКО тогда сообщил Радио Озоди, что компания ищет альтернативные пути поставок сырья из Баку посредством портов Актау и Курык в Казахстане.

Министерство транспорта Таджикистана сообщило, что в настоящее время налажены альтернативные пути поставок товаров в страну через Грузию и Азербайджан. «Эти пути длиннее, но мы сотрудничаем с властями этих стран, которые предоставили нам льготы», отметил Худоёр Худоёрзода.

От Ирана до Узбекистана таджикские фуры должны преодолеть более 600 км по территории Туркменистана. Но это остается самой близкой транзитной дорогой для доставки товаров из Ирана, Турции и стран Персидского залива.