Узбекистан намерен отменить регистрацию СМИ и внедрить уведомительный порядок начала их деятельности

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на портале обсуждения нормативных актов (СОВАЗ) размещен проект закона «О средствах массовой информации» (в новой редакции).

Проект закона разработан Агентством информации и массовых коммуникаций и состоит из семи глав и 50 статей. Законопроект также предусматривает ряд изменений и дополнений в действующий текст документа.

В частности в новом проекте заложены следующие нормы, регулирующие отмену системы регистрации средств массовой информации и внедрение уведомительного порядка начала деятельности.

Также в проекте предусматривается использование беспилотных летательных аппаратов, право беспрепятственного выполнения фото- и видеосъемки общественных мест, зданий и сооружений, за исключением запрещенных для съемки с соответствующими указателями территорий, перечень которых утвержден в соответствии с законодательством, увеличение доли иностранных инвестиций в уставном фонде СМИ с 30 до 49%.

Проект опубликован на государственном языке, он может быть изменен, дополнен или отклонен. Дата завершения обсуждения законопроекта - 29 июля 2020 года.