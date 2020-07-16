Подтвержден первый случай внутриутробного заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - Французские медики сообщили о первом подтвержденном случае внутриутробного заражения Covid-19. Новорожденный мальчик родился в марте в больнице университета Кламара и страдал от неврологических симптомов, связанных с этим заболеванием. Об этом пишет газета Le Figaro.

«В последние недели беременности возможна передача вируса от матери к плоду через плаценту», - рассказал AFP доктор Даниэль Де Лука из больницы Антуана Беклера в Кламара, один из авторов исследования. - Предыдущие исследования предполагали возможность пренатальной передачи от матери ребенку, но это новое исследование предоставляет доказательства».



Доктор добавил, что необходимо проанализировать материнскую кровь, амниотическую жидкость, кровь новорожденного, плаценту и т. д. Собрать все эти образцы во время эпидемии при наличии чрезвычайных ситуаций во всех направлениях было непросто, на сей счет существовали подозрения, но не было доказательств.



Врачи провели исследование на примере женщины в возрасте 20 лет, госпитализированной в начале марта. Роды прошли путем кесарева сечения, поэтому все образцы можно было взять из потенциальных резервуаров вируса SARS-CoV-2, самая большая нагрузка была обнаружена в плаценте. «Оттуда через пуповину он шел к ребенку, где далее развивался», - говорит доктор Де Лука.



Через сутки после рождения у новорожденного обнаружились выраженные симптомы, включая ригидность мышц конечностей и повреждение нервной системы головного мозга. Данные симптомы в конечном счете исчезли сами по себе, еще до того, как врачи приняли решение о лечении, в отсутствие лекарства от Covid. «Плохая новость — такое может произойти. Хорошая новость — это случается редко», - указал доктор Де Лука.