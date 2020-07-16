[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Подтвержден первый случай внутриутробного заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Французские медики сообщили о первом подтвержденном случае внутриутробного заражения Covid-19. Новорожденный мальчик родился в марте в больнице университета Кламара и страдал от неврологических симптомов, связанных с этим заболеванием. Об этом пишет газета Le Figaro.

«В последние недели беременности возможна передача вируса от матери к плоду через плаценту», - рассказал AFP доктор Даниэль Де Лука из больницы Антуана Беклера в Кламара, один из авторов исследования. - Предыдущие исследования предполагали возможность пренатальной передачи от матери ребенку, но это новое исследование предоставляет доказательства».

Доктор добавил, что необходимо проанализировать материнскую кровь, амниотическую жидкость, кровь новорожденного, плаценту и т. д. Собрать все эти образцы во время эпидемии при наличии чрезвычайных ситуаций во всех направлениях было непросто, на сей счет существовали подозрения, но не было доказательств.

Врачи провели исследование на примере женщины в возрасте 20 лет, госпитализированной в начале марта. Роды прошли путем кесарева сечения, поэтому все образцы можно было взять из потенциальных резервуаров вируса SARS-CoV-2, самая большая нагрузка была обнаружена в плаценте. «Оттуда через пуповину он шел к ребенку, где далее развивался», - говорит доктор Де Лука.

Через сутки после рождения у новорожденного обнаружились выраженные симптомы, включая ригидность мышц конечностей и повреждение нервной системы головного мозга. Данные симптомы в конечном счете исчезли сами по себе, еще до того, как врачи приняли решение о лечении, в отсутствие лекарства от Covid. «Плохая новость — такое может произойти. Хорошая новость — это случается редко», - указал доктор Де Лука.

print
  • МИД Казахстана прокомментировал сообщения иностранных СМИ о неизвестной пневмонии в стране
  • ГУВД Ташкента прокомментировало видео о погроме в аптеке
  • На утро 16 июля в Казахстане выявили 1674 новых случая коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com