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  16 июля 2020
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На границе Армении и Азербайджана возобновились столкновения
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь минобороны Армении Шуша Степанян сегодня сообщила о возобновлении столкновений на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА Новости.

«Ночью, в 03:40, находящие на передовой военнослужащие ВС Армении заметили передвижение противника. Перейдя к круговой обороне, армянские подразделения пресекли попытку диверсионного проникновения. После ожесточенного боя противник, неся потери, был отброшен назад», - написала Степанян.

По ее словам, азербайджанские подразделения в 04:20 начали артиллерийский обстрел сел Айгепар и Мовсес, используя гаубицу Д-30.

«Огонь в данный момент продолжается. Подразделения вооруженных сил Армении нейтрализуют провокации азербайджанских ВС», - сказала Степанян, отметив, что это первое крупное нарушение режима прекращения огня, установившееся с полуночи 15 июля.

Минобороны Азербайджана, со своей стороны, подтвердило возобновление столкновений в товузском направлении границы с Арменией.

Начавшееся 12 июля боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается несколько дней в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.

По информации Баку, погибли 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых.
Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией и призвали стороны к диалогу. МИД России заявил, что готов оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

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