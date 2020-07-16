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  16 июля 2020
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В Китае за сутки коронавирусом заразился один человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае коронавирусом заразился один человек, случай зарегистрирован как завозной, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявили двух бессимптомных носителей вируса.

Общее количество зараженных в стране достигло 83 612 человек, из них выздоровели 78 719 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением остаются 259 пациентов.

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