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  16 июля 2020
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В Узбекистане зарегистрирована 72-ая смерть от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Еще один пациент в Ташкенте умер из-за коронавируса, сообщает Минздрав Узбекистана.

Как сообщается, 55-летний житель Юнусабадского района столицы был доставлен из инфекционной больницы № 2 в Зангиатинскую районную многопрофильную инфекционную больницу 12 июля этого года в машине скорой помощи в критическом состоянии.

Из-за тяжести состояния пациент был немедленно помещен в отделение интенсивной терапии и подключен к аппарату ИВЛ.

Мужчине был поставлен диагноз: тяжелое течение инфекции COVID-19 и двусторонняя пневмония. Заболевание характеризовалось острой дыхательной недостаточностью. Он также страдал от диабета и хронической почечной недостаточности.

Несмотря на реанимацию, состояние пациента ухудшилось, и 16 июля он умер от острой дыхательной, хронической печеночной и почечной, а также сердечной недостаточности.

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