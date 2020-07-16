Twitter подвергся масштабной хакерской атаке

CentralAsia (CA) - Сервис микроблогов «Твиттер» накануне вечером подвергся масштабной хакерской атаке. Были взломаны десятки аккаунтов известных людей, среди которых бизнесмен Илон Маск, миллиардер Билл Гейтс и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, сообщает ВВС.



Во всех аккаунтах хакеры разместили однотипные сообщения с предложением заработать биткоинов.



«Все биткоины, отправленные на адрес ниже, вернутся в двойном размере. Если вы отправите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Делаю это только в течение 30 минут», - говорилось в сообщении в «Твиттере» Маска.



«Твиттер» начал расследование инцидента и предупредил пользователей, что некоторые ключевые функции (публикация сообщений, смена пароля) могут быть временно недоступны.



«Тяжелый день для всех нас в Твиттере. Ужасно, это случилось», - написал исполнительный директор соцсети Джек Дорси.