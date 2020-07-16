ГУВД Ташкента прокомментировало видео о погроме в аптеке

CentralAsia (UZ) - В Главном управлении УВД прокомментировали скандальный инцидент в аптеке, видео которого распространилось в социальных сетях.

10 июля около 12:30 в одну из аптек Алмазарского района зашел гражданин Г.С. 1956 г.р. Он разбил витрину, устроил погром и нанес фармацевту телесные повреждения. В грубой форме мужчина сказал фармацевту, что та продала не то лекарство его сыну.

В ходе проверки выяснилось, что сын Г.С. за день до происшествия в этой самой аптеке купил лекарство для 6-летнего ребенка. При этом он предъявил рецепт от врача. Вместо выписанного врачом лекарства Атропин в 0,1% продавец отпустил ему из аптеки 1%-ный Атропин, в результате чего самочувствия мальчика ухудшилось и поднялась температура.

Малыша сразу отвезли в больницу, где врач сказал, что мальчику закапали в глаза взрослую дозу. Как рассказал сам мужчина, что они потом прочитали в инструкции, что 1% Атропин нельзя закапывать детям до 7 лет, однако продавец в аптеке заверил, что ничего страшного в этом нет.

"Я бы не сказал ничего грубого, если девушка-продавец просто извинилась. Но она наоборот, стала огрызаться и хамить. Тогда я вышел из себя", - рассказал мужчина, устроивший погром.

По предварительным расчетам, мужчина нанес аптеке материальный ущерб в размере 2,4 млн сумов (более 200 долларов США). Материалы дела переданы в районный суд по административным делам.