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  16 июля 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 206 новых случаев коронавируса. Всего 14787

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 16 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 14787 (+ 206).

По данным Минздрава, 53 новых случая было выявлено в Карантинном центре (прибывшие из-за рубежа), 101 - в Ташкенте, 35 ​​в Сурхандарьинской области, 17 в Республике Каракалпакстан.

В настоящее время в стране вылечено 8655 человек с коронавирусной инфекцией, 6060 пациентов проходят лечение. Из них 60 находятся в тяжёлом состоянии, а 7 в критическом.

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