Глава МИД Таджикистана принял послов Китая, Индии, Украины и Саудовской Аравии

Фото: пресс-служба МИД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 15 июля принял чрезвычайных и полномочных послов КНР, Индии, Украины и Саудовской Аравии в Таджикистане.

Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в ходе встречи Сироджиддин Мухриддин и посол Китая Лю Бин обсудили перспективы двусторонних отношений между двумя странами.

На встрече с послом Индии Вираджем Сингхом стороны коснулись состояния и перспектив расширения двусторонних таджикско-индийских отношений.



Сироджиддин Мухриддин и посол Украины Василий Серватюк рассмотрели перспективы двусторонних отношений между Таджикистаном и Украиной.



В ходе всех трех встреч основной темой обсуждения были совместные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.



Также, 15 июля министр иностранных дел Таджикистана принял посла Королевства Саудовская Аравия в Таджикистане Абдулазиза Мухаммеда аль-Бади.



Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Таджикистаном и Королевством Саудовской Аравией, а также о сотрудничестве двух стран в рамках международных и региональных организаций.

⇳

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения