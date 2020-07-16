Глава МИД Таджикистана принял послов Китая, Индии, Украины и Саудовской Аравии

- Таджикистан, общество
- 11:10, 16 июля 2020
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CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин 15 июля принял чрезвычайных и полномочных послов КНР, Индии, Украины и Саудовской Аравии в Таджикистане.
Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, в ходе встречи Сироджиддин Мухриддин и посол Китая Лю Бин обсудили перспективы двусторонних отношений между двумя странами.
На встрече с послом Индии Вираджем Сингхом стороны коснулись состояния и перспектив расширения двусторонних таджикско-индийских отношений.
Сироджиддин Мухриддин и посол Украины Василий Серватюк рассмотрели перспективы двусторонних отношений между Таджикистаном и Украиной.
В ходе всех трех встреч основной темой обсуждения были совместные меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
Также, 15 июля министр иностранных дел Таджикистана принял посла Королевства Саудовская Аравия в Таджикистане Абдулазиза Мухаммеда аль-Бади.
Состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Таджикистаном и Королевством Саудовской Аравией, а также о сотрудничестве двух стран в рамках международных и региональных организаций.