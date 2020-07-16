В Казахстане зараженный Covid-19 водитель автобуса возил людей из Шымкента в Нур-Султан

CentralAsia (KZ) - Транспортные прокуроры выявили факт осуществления незаконных перевозок людей по маршруту Шымкент — Нур-Султан, сообщает zakon.kz.

В мессенджерах распространяли рассылку о том, что сотрудники транспортной прокуратуры задержали рейсовый автобус, возивший людей из Шымкента в Нур-Султан. Там также отмечалось, что водитель болен коронавирусом.

Информацию по телефону подтвердил главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов. Он сообщил, что в прокуратуру поступила информация о незаконной перевозке пассажиров по направлению Шымкент — Нурсултан. При этом была информация, что один из водителей имеет положительный анализ на коронавирус. По его поручению автобус был задержан на трассе и возвращен в Шымкент.

В отношении владельца автобуса принимаются меры административного характера за нарушение карантина.

Согласно сообщению источника портала, коронавирус у водителя подтвердился.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения