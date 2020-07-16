В Туркменистане в целях санитарной охраны проводят дезинфекцию с воздуха

CentralAsia (TM) - В целях санитарной охраны и обработки больших территорий и предотвращения различных заболеваний проживающего там населения в Туркменистане применяется воздушный транспорт. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Дезинфицирующие мероприятия, направленные на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний, ведутся с помощью легкомоторной авиации путём распыления однопроцентного раствора хлора или 0,25-процентного раствора

Дезинфекция, осуществляется в две стадии. Первая из них направлена на обеззараживание почвы и ведётся с высоты 15-20 метров. Вторая стадия ведётся с высоты 50-60 метров, и она направлена на уничтожение патогенных микробов и вирусов, которые могут находиться в воздушном бассейне на уровне до 40 метров над землей. В приграничных зонах Марыйского и Лебапского велаятов такие мероприятия уже проведены.

В настоящее время работа по дезинфекции ведется на приграничных территориях Балканского велаята и на территориях, прилегающих к городам Туркменбаши и Балканабат с охватом объездных магистралей, пролегающих вокруг велаятских центров страны и столицы.

Распыление с воздуха дезинфицирующего раствора позволяет быстро и эффективно вести санитарную обработку больших площадей в целях профилактики заболеваний и уничтожения патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды, отмечает ИА.