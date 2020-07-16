В Казахстане от коронавируса умер 51 медработник

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CentralAsia (KZ) - Всего с начала пандемии в Казахстане от коронавируса скончался 51 медработник. Об этом сегодня во время брифинга службы центральных коммуникаций сообщил председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения страны Тимур Султангазиев.

«По нашим данным умерло, к сожалению, 51 медработников. Наши глубокие соболезнования родным и близким коллег. Глава государства 13 июля наградил всех погибших медиков государственными наградами. Вы знаете, что 42 медицинских работника получили соответствующие госнаграды», - сказал он.

Ранее Минздрав Казахстана опубликовал список медработников, скончавшихся от Covid-19.

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