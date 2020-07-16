Глава МИД Венгрии прибыл в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - В Ташкент 15 июля с трехдневным визитом прибыла делегация Венгрии во главе с министром внешних экономических связей и иностранных дел Петером Сийярто, передает ИА «Дунё».

Программой пребывания венгерской стороны в Узбекистане предусмотрено проведение сегодня двусторонних переговоров в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, энергетики, высшего и среднего специального образования и других ведомствах,

Ранее, 15 июля, венгерская делегация посетила с рабочим визитом Кыргызстан.

Пресс-служба МИД Кыргызстана сообщила, что в среду вечером состоялась встреча министра иностранных дел Чингиза Айдарбекова с Министром внешних экономических связей и иностранных дел иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, который прибыл в Бишкек в рамках оказания венгерской стороной гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом.

В рамках сотрудничества в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) сторонами отмечена позитивная динамика развития отношений, в частности получение Венгрией статуса наблюдателя в ССТГ в 2018 году, открытие представительства Тюркского совета в г.Будапеште в 2019 году и готовность финансирования венгерской стороной содержания данного представительства.