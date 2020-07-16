В Ташкенте от коронавируса скончался еще один сотрудник системы МВД

CentralAsia (UZ) - В Сергелийском районе Ташкенте в возрасте 42 лет скончался подполковник, старший инженер-специалист группы информационных технологий, связи и защиты информации УКД ОВД Абдулазиз Тошев. Он был заражен коронавирусом, сообщает издание Daryo.

Руководство и личный состав Министерства внутренних дел глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной старшего инженера-специалиста группы информационных технологий, связи и защиты информации УКД ОВД по Сергелийскому району города Ташкента подполковника Тошева Абдулазиза Абдувахобовича и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким покойного, – говорится в сообщении МВД.

Накануне сообщалось о смерти двух сотрудников системы МВД Узбекистана. Оба, по данным местных СМИ, были заражены коронавирусной инфекцией. На сайте МВД в информации о смерти сотрудников причина их кончины не указывается.