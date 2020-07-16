В России количество зараженных Covid-19 превысило 750 тысяч

// АКИpress

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 6428 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1549 (24,1%). Так, на сегодняшний день нарастающим итогом в стране выявлено 752 797 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 24 миллионов лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 298 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 273 267 человек.