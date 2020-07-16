Число жертв коронавируса в России приблизилось к 12 тысячам
- Азия и мир, общество
- 13:49, 16 июля 2020
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 167 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Большинство смертей зарегистрировано в Москве – 24 и Санкт-Петербурге – 22.
Общее количество жертв в стране достигло 11 937 человек. Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 752 797 человек, из них вылечились 531 692 пациента, под медицинским наблюдением находятся 273 267 человек.