В Узбекистане с прилавков аптек исчезли противовирусные препараты

CentralAsia (UZ) - Последнюю неделю в аптеках Узбекистана наблюдается дефицит лекарств противовирусных и противовоспалительных препаратов.

Некоторые имеющиеся лекарства продают в 3-4 раза дороже, чем до эпидемии. Президент Шавкат Мирзиёев тоже признал наличие проблемы с нехваткой лекарств и поручил создать резерв лекарств на три месяца.

Таких препаратов как «Арбидол», «Эргоферон», «Лопинавир», «Авиган», «Гидроксихлорохин", используемых для лечения пациентов с Covid-19, не оказалось ни в одной из более чем десяти столичных аптек.

Кроме того, в аптеках Ташкента наблюдается дефицит таких лекарств, как «Азитромицин», «Плаквенил», «Ремдесивир», «Умифеновир», «Фавипиравир», которые Министерство здравоохранения республики и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия рекомендовали гражданам использовать при лечении коронавирусной инфекции в домашних условиях.

В более чем десяти аптеках Ташкента не оказалось и «Парацетамола» в таблетках, который используется для лечения простуды. Также выяснилось, что в столичных аптеках наблюдается дефицит «Аспирина».

Сотрудники ташкентских аптек сообщили, что дефицит вышеперечисленных препаратов наблюдается последнюю неделю. На вопрос о том, когда закончится нехватка лекарств, сотрудники столичных аптек ответили, что ничего не знают.

Дефицит лекарственных препаратов, необходимых для лечения от коронавируса, наблюдается не только в Ташкенте, но и по всему Узбекистану.

Интернет-издание Хabar.uz сообщило о том, что «Эргоферона», являющегося одним из эффективных препаратов при лечении коронавируса, нет ни в одной из аптек на территории Бухарской области.

Пользователи узбекского сегмента социальных сетей тоже выражают возмущение и обеспокоенность в связи с дефицитом противовирусных препаратов.

Многие из них жалуются на дороговизну таких препаратов, как «Арбидол» и «Эргоферон».

Один из пользователей написал, что Арбидол, который в феврале этого года стоил в аптеках 30-35 (около 3 долларов) тысяч сумов, сегодня продается по 502 тысячи сумов (50 долларов).

В ходе видеоселекторного совещания 14 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тоже признал наличие проблемы с дефицитом лекарств и поручил создать резерв лекарств на три месяца.

«Сколько надо средств, дадим. Но когда лекарства дорожают, это приводит к недовольству наших людей. Мы должны взять это под строгий контроль. Еще раз говорю: у нас в резерве все есть, чего нет – привозим. Вместе с тем возникают сложности с доставкой на места. В каждом регионы цены разнятся. Поэтому нужно создать резерв и обратить внимание на цены», – сказал глава государства.