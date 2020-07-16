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  16 июля 2020
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В Узбекистан доставили 200 тысяч упаковок японского препарата «Авиган» для лечения пациентов с коронавирусом
Продолжение: Мирзиёев поручил создать трехмесячный запас лекарствПредыстория: В Узбекистане с прилавков аптек исчезли противовирусные препараты

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан доставили 200 тысяч упаковок японского препарата «Авиган» (фавипиравир) для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шодмонов, передает Кун.уз.

По словам министра, в каждом отделении скорой медицинской помощи организованы дополнительные бригады, мобильные группы в поликлиниках, появится система оказания качественной медицинской помощи пациентам, проходящим лечение на дому.

«Для лечения пациентов в стационаре и на дому поставлена задача подключить ведущих ученых и специалистов высших учебных заведений и республиканских центров.

Кроме того, были даны указания по увеличению числа колл-центров и числа работающих в них сотрудников.

"Вчера в нашу страну было привезено 200 тысяч упаковок японского лекарства «Авиган», которое является одним из самых эффективных лекарственных средств. В больницах достаточно лекарств для наших пациентов. Кроме того, президентом поручено создать лекарственные резервы в каждом регионе, в каждом районе", – сказал Алишер Шодмонов после совещания с президентом 15 июля.

На прошлой неделе агентство Kyodo сообщило, что проведенные в Японии испытания препарата «Авиган», в основе которого лежит действующее вещество фавипиравир, не позволили однозначно доказать его эффективность при коронавирусе. Хотя принимавшие «Авиган» в начале лечения пациенты шли на поправку быстрее тех, кто стал принимать его позднее, разница оказалась статистически незначительной, пишет Reuters со ссылкой на заявление японских исследователей.

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