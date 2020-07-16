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  16 июля 2020
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В Таджикистане беременная девушка совершила суицид после семейного конфликта
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  В селе Гузн Матчинского района на севере Таджикистана 15 июля повесилась 23-летняя беременная девушка, пишет портал «Ахбор».

У молодой мамы остались двое маленьких детей. Ее похоронили на второй половине того же дня, после завершения судебно-медицинской экспертизы. Власти говорят, что женщина решилась на суицид после семейного конфликта.

Как сообщают источники портала, отец умершей требует, чтобы было проведено тщательное расследование, чтобы установить причину самоубийства ее дочери.

По официальным данным, в 2019 году в Таджикистане было зафиксировано 632 факта суицида и попыток самоубийства. Это на 51 случай больше, чем в 2018 году. В 2019 году в Таджикистане наложили на себя руки 104 несовершеннолетних (годом ранее было зафиксировано 102 случая суицида среди несовершеннолетних), а также 170 (144 – в 2018 году) молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.


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