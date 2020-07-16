Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина
- Азия и мир, происшествия
- 15:32, 16 июля 2020
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CentralAsia (CA) - Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда президент выходил из здания парламента, после выступления перед депутатами, пишет Yonhap News Agency.
Инцидент произошел сегодня. Мужчина по фамилии Чон снял с себя ботинок и бросил его в президента, но не попал. Он был задержан полицией.
«Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор», - заявил мужчина.
О причинах его негативного отношения к президенту не сообщается.