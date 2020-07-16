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  16 июля 2020
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Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина
Фото: Yonhap News Agency
Фото: Yonhap News Agency

CentralAsia (CA) -  Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда президент выходил из здания парламента, после выступления перед депутатами, пишет Yonhap News Agency.

Инцидент произошел сегодня. Мужчина по фамилии Чон снял с себя ботинок и бросил его в президента, но не попал. Он был задержан полицией.

«Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор», - заявил мужчина.

О причинах его негативного отношения к президенту не сообщается.

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