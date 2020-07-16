Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина

Фото: Yonhap News Agency

CentralAsia (CA) - Мужчина бросил ботинок в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда президент выходил из здания парламента, после выступления перед депутатами, пишет Yonhap News Agency.

Инцидент произошел сегодня. Мужчина по фамилии Чон снял с себя ботинок и бросил его в президента, но не попал. Он был задержан полицией.



«Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор», - заявил мужчина.



О причинах его негативного отношения к президенту не сообщается.