В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что 16 июля в 13:45 по ташкентскому времени (в 08:45 по Гринвичу) произошло землетрясение в Таджикистане.

Координаты: 39,23 градуса северной широты; 71,73 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,2. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 311 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Наманган : 197 км, 2 балла.

Андижан : 180 км, 2 балла.

Фергана : 128 км, 2 балла.