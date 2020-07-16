Казахстанцев просят стать волонтерами в новых стационарах

CentralAsia (KZ) - В городе Алматы начался благотворительный проект дневного стационара для больных пневмонией. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

В стационаре, который откроется в Алматы в ближайшие дни, будут принимать больных средней тяжести, где они смогут получить помощь, чтобы болезнь не переросла в тяжелую форму.

На проекте будут работать профессиональные медики, но требуются волонтеры. Организаторы просят откликнуться студентов, учащихся на медицинских факультетах, а также всех желающих.

«Мы желаем и можем помочь обеспечить государственной системе здравоохранения всех больных, не попадающих в больницы, квалифицированной медицинской помощью в рамках дневных стационаров. Именно эта огромная категория больных в стране больше всего страдает от нехватки лекарств, медицинского обследования и наблюдения. Многие лечатся чем придется, не у всех есть средства покупать дефицитные лекарства на черном рынке. Все это приводит к нескончаемому валу утяжеления состояния таких больных на дому, и они переполняют ограниченный больничный фонд», - рассказал организатор Ерлан Нурпеисов.

«Как только мы откроем первый дневной стационар, мы сразу выложим в открытый доступ пошаговый план для всех желающих бизнесменов и просто активных граждан открывать такие стационары в своих городах и селах. Будем их связывать с наработанными каналами поставок всего необходимого. Именно этим, считаем, мы сможем сделать огромный вклад в спасение здоровья и жизней наших соотечественников», - сказал он.

Кроме того, глава компании BI Group Айдын Рахимбаев намерен открыть в Алматы и Нур-Султане центры для бесплатного лечения больных коронавирусом.

«Ищем помещения для открытия амбулаторно-провизорных COVID-центров на 100-200 коек в Алматы и Нур-Султане с возможностью расширения. Готовы платить адекватную арендную плату, рассмотрим все удобные и готовые варианты, желательно гостиницы, жилые блоки или подобное с санузлами, удобным подъездом и т. д. Который день перебираем помещения в BI, но наши все находятся в ЖК, что несет риски для жителей», - сообщил он.

Также требуются волонтеры для оказания помощи: уколы, капельницы, кислород. Также требуются медики за почасовую оплату.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения