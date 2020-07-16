Более 2000 узбекистанцев, застрявших на российско-казахской границе, вывозят на родину на трёх поездах

CentralAsia (UZ) - По согласованию с российской стороной вопроса вывоза граждан Узбекистана с российско-казахской государственной границы сегодня, 16 июля, три пассажирских поезда (формирования Узбекистана) выезжают в направлении Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

Два поезда с 1404 пассажирами отбывают со станции Кинель и один поезд с 702 пассажирами выезжает со станции Бузулук.

Билеты реализовывались исключительно для граждан Узбекистан. Стоимость билетов по направлению Бузулук – Ташкент составила 1.200.000 сум (120 долларов США), Кинель – Ташкент – 1.450.000 сум (145 долларов США).

Все три пассажирских поезда сопровождают сотрудники Национальной гвардии, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения Узбекистана.

Все пассажиры по прибытии сразу после высадки с поезда будут отправлены в карантинные зоны Наманганской и Ташкентской областей.

В компании напомнили, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду в страну, введённые в ряде стран СНГ, введены и в Узбекистане, и остаются в силе до их отмены соответствующим постановлением Специальной комиссии Республики Узбекистан.