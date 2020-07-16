В России препарат от коронавируса «Авифавир» может появится в продаже в этом месяце

CentralAsia (CA) - Препарат против коронавируса «Авифавир» может появится в продаже в этом месяце, его будут выдавать по рецепту врача сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет «Интерфакс».



«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце, мы работаем активно с министерством здравоохранения России. Но мы ожидаем амбулаторное разрешении «Авифавира» уже в этом месяце в России», - сказал он.



Он уточнил, что из-за противопоказаний продавать лекарство будут по рецепту врача. «Важно понимать, что есть важный факт, что нельзя препарат использовать беременным женщинам и во время планирования беременности, поэтому очень важно, что когда люди будут получать в аптеках, они это будут получать по рецепту и врач обязан проговорить с ними, что они не будут планировать семью во время применения препарата», - отметил Дмитриев.

В конце мая «Авифавир» был зарегистрирован Минздравом России, был включен в методические рекомендации министерства для лечения и стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения коронавируса. Производители отмечали, что препарат хорошо изучен - его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.