Глава МИД Азербайджана освобожден от должности

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал сегодня, передает РИА Новости.

Мамедъяров занимал пост главы МИД Азербайджана с 2004 года. Ранее на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, Алиев подверг резкой критике работу главы МИД, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией.



Согласно распоряжению Алиева, новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост министра образования.