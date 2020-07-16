Глава МИД Азербайджана освобожден от должности
- Азия и мир, политика
- 17:33, 16 июля 2020
- Просмотров: 1803 English
CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал сегодня, передает РИА Новости.
Мамедъяров занимал пост главы МИД Азербайджана с 2004 года. Ранее на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, Алиев подверг резкой критике работу главы МИД, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией.
Согласно распоряжению Алиева, новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост министра образования.