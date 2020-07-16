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  16 июля 2020
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Глава МИД Азербайджана освобожден от должности

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал сегодня, передает РИА Новости.

Мамедъяров занимал пост главы МИД Азербайджана с 2004 года. Ранее на заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию Азербайджана в первом полугодии 2020 года, Алиев подверг резкой критике работу главы МИД, заявив, что не мог найти его на рабочем месте после начала эскалации конфликта на границе с Арменией.

Согласно распоряжению Алиева, новым главой МИД Азербайджана назначен Джейхун Байрамов, который ранее занимал пост министра образования.

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