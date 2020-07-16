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  16 июля 2020
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Президент Туркменистана подарил Детскому дому выловленную рыбу

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов передал детскому дому рыбу, которую наловил во время отпуска на рыбалке, сообщает в четверг русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в отпуске, занялся ловлей рыбы на одном из живописных озер страны", — говорится в сообщении.

Глава государства отправил свежую рыбу в качестве подарка воспитанникам "Дворца благоденствующих" (Детский дом в Ашхабаде).

Как сообщает газета, дети поблагодарили президента за подаренную рыбу.

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