В Туркменистане временно закрылись мечети

CentralAsia (TM) - В Туркменистане временно закрылись мечети на профилактику. Данное решение принято в рамках государственного Плана готовности противодействия острым инфекционным болезням.

Временные ограничительные меры будут действовать и в мусульманских святынях для паломничества и продолжатся до 23 июля текущего года. Об этом сообщает arzuw.news, ссылаясь на Дирекцию Муфтия Туркменистана.

На брифинге по итогам визита миссии ВОЗ в Туркменистан, прошедшем 15 июля, глава миссии Кэтрин Смолвуд рекомендовала правительству «принять те же ключевые меры общественного здравоохранения, которые необходимо было бы принять в случае циркуляции в стране COVID-19».



