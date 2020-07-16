73-ая смерть: 53-летний мужчина умер от коронавируса в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - 53-летний мужчина умер от коронавируса в Ташкенте, сообщил Минздрав Узбекистана.



Житель Чиланзарского района столицы 6 июля из-за появления слабости, лихорадки, кашля, головной боли и одышки, был направлен в Яккасарайскую районную медицинскую ассоциацию. У пациента было подтверждено наличие COVID-19. После этого он начал лечение в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте.

У больного диагностирована тяжелое течение COVID-19 и двусторонняя пневмония. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца, диабетом 2 типа и ожирением 2-3 степени.

Несмотря на лечение, 16 июля мужчина умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.