[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
73-ая смерть: 53-летний мужчина умер от коронавируса в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  53-летний мужчина умер от коронавируса в Ташкенте, сообщил Минздрав Узбекистана.

Житель Чиланзарского района столицы 6 июля из-за появления слабости, лихорадки, кашля, головной боли и одышки, был направлен в Яккасарайскую районную медицинскую ассоциацию. У пациента было подтверждено наличие COVID-19. После этого он начал лечение в клинике НИИ вирусологии в Ташкенте.

У больного диагностирована тяжелое течение COVID-19 и двусторонняя пневмония. Пациент также страдал ишемической болезнью сердца, диабетом 2 типа и ожирением 2-3 степени.

Несмотря на лечение, 16 июля мужчина умер от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Новости по теме:

print
  • Президент Узбекистана объявил выговор министру здравоохранения и главе Ташкента
  • Восстановление памятника советскому герою в Узбекистане подстегнуло исторические споры
  • Жители анклава Сох не могут попасть домой из-за закрытия узбекско-кыргызской границы, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com