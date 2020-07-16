Три западные спецслужбы обвинили «кремлевских хакеров» в попытке украсть вакцину от Covid-19

CentralAsia (KG) - Британия, США и Канада синхронно заявили об атаке российской группировки хакеров, вероятно, связанной с Кремлем, на медицинские лаборатории западных стран и попытке украсть разработки вакцины от Covid-19 – болезни, вызываемой коронавирусом. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Три разведслужбы - американское Агентство национальной безопасности (АНБ), британский Национальный центр кибербезопасности и канадское Агентство по безопасности коммуникаций - опубликовали в четверг официальные заявления, в которых вину за хакерские атаки возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб осудил, как он выразился, «безрассудные действия российской разведки»: «Мы разоблачили сегодня их кибератаки против тех, кто разрабатывает #Covid19 вакцину, которыми они подрывают жизненно важное сотрудничество [всего мира] в борьбе с пандемией», - сказал он.

АНБ США считает, что российские хакеры собирали данные о разработке вакцин. Какие именно научные учреждения были атакованы, не уточняется.

Кремль заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам. «Мы не приемлем подобные обвинения, ровно как и очередные голословные обвинения во вмешательстве в выборы-2019», - приводит слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова РИА Новости.

Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) заявил, что обнаружив нападение, немедленно поделился информацией с американскими и канадскими коллегами. Удалось ли злоумышленникам украсть данные, не сообщается, но британские власти подчеркивают, что работа над созданием вакцины не была сорвана и продолжается.

Британская спецслужба распространила рекомендации с описанием того, как действуют хакеры и как защититься от них.

Пол Чичестер, глава операций NCSC, в своем заявлении назвал кибератаку в разгар мировой эпидемии новой инфекции «подлой».

Следы «Уютного медведя»

Американские, британские и канадские киберразведчики указывают на то, что именно эта группировка распространяла вирусы WellMess и WellMail.

В 2018 году американская компания CrowdStrike обнаружила следы Cozy Bear во взломе сетей штаба Демократической партии США.

При этом специалисты по кибербезопасности считали, что Cozy Bear зачастую «соревнуются» с другой российской хакерской группировкой - Fancy Bear, она же APT28, и видели в этом признак соперничества между Федеральной службой безопасности и Главным управлением Генерального штаба РФ (бывшим ГРУ), сферы ответственности которых в части кибервойн пересекаются.

«Уютный медведь» якобы относится к ФСБ, а «причудливый» - к ГРУ.

Помимо CrowdStrike, о связях Fancy Bear и Cozy Bear с российскими спецслужбами сообщали и компании из сферы кибербезопасности Fidelis Cybersecurity, SecureWorks, ThreatConnect и другие.

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