Спецслужбы Испании следили за каталонскими политиками через израильскую шпионскую программу, которая использовала WhatsApp

Пабло Иглесиас

CentralAsia (KG) - Заместитель премьер-министра Испании Пабло Иглесиас стал самым высокопоставленным политическим деятелем, который призвал провести парламентское расследование по использованию шпионских программ в отношении известных членов каталонского движения за независимость, заявив, что такая практика «недопустима в условиях демократии». Об этом пишет «Гардиан»

Совместное расследование, проведенное Guardian и El País на этой неделе, показало, что Роджер Торрент, спикер парламента Каталонии, и бывший министр иностранных дел региона Эрнест Марагалл входят в число как минимум четырех активистов, выступающих за независимость, которые стали жертвами использования израильских шпионских программ, создатели которых уверяют, что продают свой продукт только правительствам.

Иглесиас сказал, что испанский конгресс уже подтвердил существование стратегий для создания фальшивых новостей и должен был изучить использование шпионского ПО (программного обеспечения).

«Мы, очевидно, очень обеспокоены тем, что мы знаем об этих шпионских программах, и этот вопрос должен быть расследован, чтобы мы могли избавиться от этого раз и навсегда», - сказал он.

Министр юстиции Испании Хуан Карлос Кампо сказал, что вопрос «очень серьезный», добавив: «Действия государства очевидны, когда речь идет о строгости и соблюдении закона, и если имело место какое-либо нарушение, оно должно быть изучено и расследовано».

Депутаты испанского парламента Торрент и Марагалл объявили, что они подадут судебный иск против Феликса Санса Ролдана, который был главой Национального разведывательного центра Испании (CNI), когда их телефоны стали объектом шпионажа весной 2019 года.

«Произошедшие деяния представляют собой преступления по уголовному законодательству. Преступление несанкционированного вторжения и компьютерного шпионажа или незаконного прослушивания», - говорится в заявлении Торрента и Марагалл. Они добавили, что преступления наказываются тюремным заключением.

Они сказали, что решили принять меры после того, как появились сообщения о том, что испанские спецслужбы использовали шпионское ПО Pegasus от израильской группы NSO, несмотря на опровержения со стороны министерства внутренних дел.

Недавние статьи в газетах Эль-Паисе и Публико предполагают, что как CNI, так и национальная полиция могут использовать шпионское ПО, которое, по мнению NSO Group, доступно только правительствам, чтобы помочь им отслеживать террористов и преступников.

В понедельник министерство внутренних дел опровергло такие заявления, заявив: «Ни министерство внутренних дел, ни национальная полиция, ни Civil Guardia никогда не имели каких-либо отношений с компанией, которая разработала эту программу, и, как таковые, никогда не заключали контракты».

Он добавил, что действия сил государственной безопасности всегда проводились «с максимальным уважением к закону».

В то же время CNI в своем заявлении заявил, что действует «в полном соответствии с правовой системой и с абсолютным уважением к действующему законодательству». Он сказал, что за его работой наблюдает верховный суд Испании. Он не ответил на конкретные вопросы о предполагаемом использовании программ-шпионов Pegasus.

Группа NSO отрицает, что она играет какую-либо роль в работе своего хакерского программного обеспечения, и заявила, что не знает, на кого ориентированы ее государственные клиенты.

Компания заявила, что действует в соответствии с «ведущими в отрасли политиками управления» и что она не может подтвердить или опровергнуть, какие органы власти использовали ее технологию из-за ограничений конфиденциальности.

WhatsApp сообщил, что в апреле и мае прошлого года в массовой атаке было задействовано 1400 пользователей. Инцидент является предметом судебного иска со стороны приложения обмена сообщениями против NSO Group в США. Группа NSO опровергла обвинения в том, что она несла какую-либо ответственность в отношении отдельных лиц, и заявила, что не использует саму технологию.

Согласно иску, шпионское ПО использовало предыдущую уязвимость в программном обеспечении WhatsApp, которая могла предоставить оператору потенциальный доступ ко всей информации в телефоне жертвы. Это включало электронные письма, текстовые сообщения и фотографии. Он мог также включить телефон и камеру, превратив его в устройство для прослушивания.

Согласно заявлению калифорнийской компании, пострадали 100 представителей гражданского общества, включая журналистов в Индии, правозащитников в Марокко, дипломатов и высокопоставленных правительственных чиновников.

Джон Скотт-Рейлтон, старший научный сотрудник Citizen Lab, который внимательно следил за использованием шпионского ПО Группы NSO и сотрудничал с WhatsApp для вовлечения представителей гражданского общества, подвергшихся нападению в 2019 году, назвал это преследование тревожным.

«Этот случай чрезвычайно тревожит, поскольку предполагает, что возможен внутриполитический шпионаж», - сказал он.

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения