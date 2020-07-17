Зонд Solar Orbiter передал на землю первые фотографии солнца, сделанные с самого близкого расстояния за всю историю

CentralAsia (KG) - Космический аппарат Solar Orbiter передал на Землю первые фотографии Солнца, полученные с расстояния в 77 млн км от поверхности светила. Ученые впервые увидели на них миниатюрные подобия солнечных вспышек. Об этом участники миссии рассказали на онлайн-брифинге, который проходил в штаб-квартире Европейского космического агентства (ЕКА).

Solar Orbiter — совместный проект NASA и ЕКА. Его миссия рассчитана на семь лет, в течение которых аппарат будет наблюдать за солнечной активностью и полярными областями нашей звезды. Аппарат запустили 10 февраля 2020 года с мыса Канаверал на ракете-носителе Atlas V. Стоимость миссии оценивают примерно в $1,5 млрд.

Наблюдения, полученные с космического корабля Solar Orbiter могут помочь решить вопрос, почему атмосфера Солнца настолько горячая по сравнению с поверхностью – главный парадокс в физике Солнца. Миниатюрные вспышки были предложены в качестве теоретического объяснения так называемой проблемы коронального нагрева, но до сих пор ни у одного телескопа не было достаточно хорошего разрешения, чтобы наблюдать солнечную атмосферу достаточно подробно.

Через два года Solar Orbiter приблизится к солнцу на расстояние 42 млн. км. По мере приближения к Солнцу космический корабль будет подвергаться воздействию высоких температур, что требует размещения его камеры и других инструментов за титановым теплозащитным экраном, покрытым веществом под названием SolarBlack, изготовленным из обугленных костей животных. Приборы и камера будут смотреть через глазки, которые будут закрываться при риске перегрева.

Последние изображения показывают, что происходит в нижних слоях солнечной атмосферы, известной как корона, которая простирается на миллионы километров в космос. Температура короны составляет более миллиона градусов по Цельсию, на порядков выше, чем поверхность Солнца, которая является относительно прохладной - 5500 ° С. Солнечные физики десятилетиями пытались разгадать загадку, почему корона такая горячая.

«Одна из теорий заключается в том, что все эти действительно маленькие солнечные вспышки все время вспыхивают по всему солнцу», - сказал Дэвид Лонг из Лаборатории космических наук Малларда из Калифорнийского университета, главного исследователя миссии. «То, что мы видим на этих изображениях, это то, что по всему солнцу происходят очень маленькие блики».

Возможно, вспышки могли обеспечить достаточно энергии, чтобы нагреть корону до ее наблюдаемой экстремальной температуры. Необходимы дополнительные наблюдения и анализ, чтобы подтвердить, так ли это.

Solar Orbiter сейчас путешествует по внутренней солнечной системе на противоположной стороне Солнца, что означает, что он находится вне повседневного контакта с Землей. Это выведет его на орбиту в 42 млн. км от Солнца в течение следующих двух лет. К концу следующего года его орбита будет иметь угол наклона 17 ° - достаточно высокий, чтобы делать снимки полюсов Солнца - и если миссия будет продлена, она может достичь наклона 33 °. Ученые миссии говорят, что наблюдения за полюсами могут выявить процессы, управляющие 11-летним циклом активности Солнца.

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